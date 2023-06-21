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ERSAN Soğutma Şirketimize

ERSAN Soğutma Şirketimize

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 21-06-2023 14:53   Güncelleme : 21-06-2023 14:53
ERSAN Soğutma Şirketimize

ERSAN Soğutma Şirketimize temizlik ve çay işlerine bayan eleman alınacaktır. 40 Yaşın altı tercihimizdir.

0312.349 53 22
 

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