ERSAN Soğutma ERSAN Soğutma PVC DOĞRAMA Giriş Tarihi : 06-06-2023 13:30 Güncelleme : 06-06-2023 13:30 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER cambalkon Ustası, Çırakları Usta, Kalfa SİTELER'DEKİ FABRİKAMIZDA çalışacak METAL Kaplama Ustası ve CAM Ustası alınacaktır. ERSAN Soğutma 0312.349 53 22 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli