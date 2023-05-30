ERKEK Giyim Mağazasına ERKEK Giyim Mağazasına TEKSTİL KONFEKSİYON Giriş Tarihi : 30-05-2023 14:05 Güncelleme : 30-05-2023 14:05 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası Terzi Kalfası aranıyor. ERKEK Giyim Mağazasına tecrübeli satış elemanı. 0312.232 32 95 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ERKEK Giyim Mağazasına DENİZLİ Şantiyemize İVEDİK'te Tabela Atölyesine ASİSTAN İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Kasiyer, Manav Vasıfsız Eleman. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli