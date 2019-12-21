DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-12-2019 12:15

ENKS ile terör örgütü YPG/PKK anlaştı

ABD, Rusya ve Fransa ara buluculuğunda Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile terör örgütü YPG/PKK arasında yürütülen "uzlaşı" görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

ENKS ile terör örgütü YPG/PKK anlaştı

ABDRusya ve Fransa ara buluculuğunda Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile terör örgütü YPG/PKK arasında yürütülen "uzlaşı" görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı öğrenildi.

Adının açıklanmasını istemeyen ENKS'den bir üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ve Fransa ara buluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucu YPG/PKK ile uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yetkili, varılan anlaşma gereği, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde örgütün daha önce kapattığı ofislerinin yeniden açılarak, faaliyetlere başlayacaklarını kaydetti.

Anlaşma gereği YPG/PKK'lı teröristlerin elinde tuttuğu ENKS'lilerin serbest kalacağını dile getiren yetkili, ENKS'ye bağlı Suriyeli Peşmergelerin de bölgeye girmesine izin verildiğini belirtti.

Yetkili, bu hususta danıştıkları Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden de olumlu yanıt aldıklarını ifade ederek, ENKS'li yöneticilerin görüştükleri ABD'li yetkililerden Suriye hava sahasının kapatılması ve Türkiye'nin bölgeden çıkarılmasını istediklerini ileri sürdü.

Anlaşmaya dair iki taraftan da henüz net bir açıklama gelmedi.

AA'nın anlaşmayla ilgili detayları sorduğu ENKS üst düzey yöneticisi Fuat Aliko ise YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani/Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"YPG'den, tutuklu mensuplarımızın serbest bırakılması, hakkında tutuklama kararı çıkartılanlarımıza dokunulmaması, izin gerekmeksizin ofislerimizin tekrar açılması ve kaybolan ENKS'lilerin akıbetinin ortaya çıkarılması gibi güven artırıcı adımlar atmasını istemiştik. Bunlar yerine getirilirse diyaloğa gireceğimizi söylemiştik. YPG bu talepleri dikkate alacağını bildirince biz de memnuniyetimizi ifade ettik."

Taraflar arasındaki sorunların çözülmesi için yürütülen görüşmeler son bir ayda ABD, Rusya ve Fransa'nın ara bulucuğuyla hızlanmıştı. Üç ülke YPG/PKK'ya, ENKS ile anlaşması durumunda bölgedeki varlığını daha kolay meşrulaştıracağını telkin ediyordu.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

ETİKETLER: enks suriye ypg/pkk
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