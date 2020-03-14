En ufak şüphede Alo Korona

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaptığından şüphelenen vatandaşları uyardı: “Eğer yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz ve yurtdışı bağlantınız varsa bulaşıcılığın önlenmesi için hemen sağlık kuruluşlarına gitmeyin. Yarın açacağımız Alo Korona hattını arayıp, hekimlerimizin yönlendirmesiyle hangi yolu izleyeceğinizi öğrenin.”

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaptığından şüphelenen vatandaşların izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı: “Vatandaşlarımızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattı’nı, Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hasta için ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var.

HEMEN HASTANEYE GİTMEYİN

Vatandaşımız bu algoritmadaki kriterlere bakıp ‘acaba koronavirüs kaptım mı’ diye kaygılandığında hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Başvurunun enfeksiyonu yayma olasılığını bilelim. En ufak bir şüphede bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu, o an için evde kalarak kendini izole etmesi, maske takıp takmaması gerektiğini öğrenebilir. Hekim arkadaşlarımızın yönlendirmeyi yaptığı danışma hattı, en geç pazar günü devreye girmiş olacak.”

6 İLDE 6 LABORATUVAR

Peki bir vatandaş korona şüphesiyle hastaneye başvurduğunda hangi yol izleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre öncelikle hastanın mevsimsel grip olup olmadığına bakılıyor, eğer COVID-19’dan şüphelenilirse burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina hastanesinde karantina altına alınıyor. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar 4 bin civarında numune incelendiğini söylüyor.