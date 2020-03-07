Emniyet harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Corona virüsü salgınının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edildiğini ve paylaşımı yapan şahıslar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Çin’den çıkıp dünyanın bir çok noktasına yayılan Corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğü hatta hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Son olarak İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bir hastada virüs görüldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaya konulan tanının yeni Corona virüsü olmadığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan sahte ses, görüntü kayıtları ve görsellerle ilgili harekete geçen emniyet birimleri paylaşımların yapıldığı sahte hesapları tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

TESPİT EDİLDİ EN KISA SÜREDE İŞLEM YAPILACAK

* Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir.

* Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır