ACELE kamu kurumlarında çalışacak emekli şoförler aranıyor. 0312.335 16 16- 0530.507 26 77
EMEKLİ ŞOFÖRLER , KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK
EMEKLİ ŞOFÖRLER KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK
ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 28-08-2023 13:24 Güncelleme : 29-08-2023 12:59
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