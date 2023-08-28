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EMEKLİ ŞOFÖRLER , KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK

EMEKLİ ŞOFÖRLER KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 28-08-2023 13:24   Güncelleme : 29-08-2023 12:59
EMEKLİ ŞOFÖRLER , KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAK

ACELE kamu kurumlarında çalışacak emekli şoförler aranıyor. 0312.335 16 16- 0530.507 26 77
 

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