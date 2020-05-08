EKONOMİ
Giriş Tarihi : 08-05-2020 15:30

EMEKLİ AYLIKLARI ERKEN ÖDENECEK

EMEKLİ AYLIKLARI

EMEKLİ AYLIKLARI ERKEN ÖDENECEK

       Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı nedeniyle emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

       4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilere ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları ödenecek.

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