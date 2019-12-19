'Elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda katlanarak artacak'

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Bayram, "Yakıtta petrolden bağımsız, düşük elektrik maliyetli ve çevre dostu elektrikli otomobillerin sayısının 5 yılda katlanarak artacağını düşünüyorum." dedi. -

Ankara Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, ülkedeki elektrikli otomobil sayısının 1500'e ulaştığını belirterek, "Yakıtta petrolden bağımsız, düşük elektrik maliyetli ve çevre dostu elektrikli otomobillerin sayısının 5 yılda katlanarak artacağını düşünüyorum." dedi. Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de 12 saatte şarj edilerek sadece 110 kilometre menzile sahip olan elektrikli otomobillerin, bugün 30 dakikada şarj edilerek 300 kilometre menzile ulaşabildiğini söyledi. Bu verilerin, gelecekte çok daha pozitif yönde değişeceğini ve tüketicinin elektrikli otomobillere yönelebileceğini dile getiren Bayram, Türkiye'de yaklaşık 2 bin şarj soketi bulunduğunu söyledi. Bayram, 81 ilin 60'ında şarj istasyonu bulunduğuna ve bu istasyonların yüzde 25'inin hızlı şarj istasyonu olarak hizmet verdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu: "Türkiye'de 2011'den bu yana elektrikli otomobil sayısı 1500'e ulaştı. Elektrikli modellerin satış fiyatlarının, ortalama konvansiyonel bir araca göre yüksek kalması, satış rakamlarının artması önündeki en büyük engel. Buna rağmen, kullanım ömrü dikkate alındığında daha ekonomik olan, yakıtta petrolden bağımsız, düşük elektrik maliyetli ve çevre dostu elektrikli otomobillerin sayısının 5 yılda katlanarak artacağını düşünüyorum." "Şarj istasyon pazarı dünya standartlarında" Bayram, ülkede elektrikli araç sektöründe özellikle şarj istasyon pazarının dünya standartlarında olduğunu ifade etti. Türkiye şarj istasyonu pazarında yabancı markalarla birlikte tamamen yerli üretim şarj markalarının da bulunduğunu belirten Bayram, "Şarj teknolojisinin kat ettiği başarılı mesafe, elektrikli otomobil pazarının daha da canlanmasına dolaylı katkı sağlayacaktır." diye konuştu. Bayram, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında, şebeke altyapısının, enerji arz güvenliğinin ve kesintisiz hizmetin sağlanabilmesinin büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin hibrid otomobil sayısı artıyor Berkan Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlar yanında her yıl katlanarak artan bir hibrid otomobil grafiği olduğunu söyledi. 5 yıl önce sadece 105 olan hibrid otomobil satış rakamının 2018 yılında 3 bin 816 olarak gerçekleştiğini belirten Bayram, "Buradaki artış tamamen hibrid otomobile getirilen ÖTV teşviğidir. Aynı etkiyi maalesef yüzde 100 elektrikli otomobil pazarında göremiyoruz. Burada sadece düşük ÖTV oranları yeterli olmuyor. Elektrikli araçlarda ilk alım maliyetlerinde de devletin teşvik uygulaması gerekiyor." dedi.