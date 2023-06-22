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Elektrikçi Usta- Kalfa

Elektrikçi Usta- Kalfa

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Giriş Tarihi : 22-06-2023 10:15   Güncelleme : 22-06-2023 10:15
Elektrikçi Usta- Kalfa

FİRMAMIZ bünyesinde, Şehiriçi ve Şehirdışı çalılşacak, araç kullanabilen, Elektrikçi Usta- Kalfa alınacaktır.

0532.170 37 95- 0532.470 16 89
 

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