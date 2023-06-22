Elektrikçi Usta- Kalfa Elektrikçi Usta- Kalfa DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 22-06-2023 10:15 Güncelleme : 22-06-2023 10:15 10 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak tam otomatik paketleme makinasında çalışacak FİRMAMIZ bünyesinde, Şehiriçi ve Şehirdışı çalılşacak, araç kullanabilen, Elektrikçi Usta- Kalfa alınacaktır. 0532.170 37 95- 0532.470 16 89 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak Elektrikçi Usta- Kalfa 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. AKKÖPRÜ'deki istasyonumuza ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı ETLİK'teki iş merkezimizde YEMEK, çay ve temizliğe Önmuhasebe ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav