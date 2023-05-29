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Elektrik Zayıf Akım Personeli

Elektrik Zayıf Akım Personeli

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Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:06   Güncelleme : 29-05-2023 11:06
Elektrik Zayıf Akım Personeli

YANGIN firmamız bünyesinde çalışacak Elektrik Zayıf Akım Personeli alımı yapılacaktır. Konaklama imkanı mevcuttur.

0530.294 47 47- 0553.143 59 13

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