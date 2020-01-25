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Giriş Tarihi : 25-01-2020 10:47

Elazığ’da yürekleri parçalayan 17 saniye

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetti. Deprem olduğu sırada başka bir ilçede olan fakat sonra ailesinin bulunduğu Sivrice'ye gelen Hüseyin Yıldırım'ın ailesinin enkaz altında olduğunu soğukkanlı bir şekilde anlattığı 17 saniyelik görüntü yürekleri parçaladı. Annesi, kız kardeşi, eniştesi ve iki yeğeni enkaz altında olan Yıldırım "Şu ana kadar kurtulan olmadı” dedi.

Elazığ’da yürekleri parçalayan 17 saniye

Elazığ'da meydana gelen 6.8 ve 122 artçı depremin ardından sonra vatandaşlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden dolayı Elazığ’da 21 kişi hayatını kaybetti, 1000’den fazla kişi yaralandı.

‘ATEŞ YAKIP UYUDULAR’

Deprem anında Arıcak ilçesinde olduğunu dile getiren Hüseyin Yıldırım, “Orada fazla sallantı olmadı. Genellikle burada oldu. Şu an da enkazın altında ailemiz var. Ondan dolayı burada bekliyoruz. Annem, bacım, eniştem ve 2 tane çocukları şu an enkaz altında. Şu ana kadar kurtulan olmadı” dedi.

Deprem anında Ataşehir Mahallesinde bulunan evlerinin 4'ncü katında olduklarını belirten Ahmet Bozdoğan ise, “Birden bire silkeledi ondan sonra herkes kaçmaya başladı. Ama nasıl sallıyordu tavanın alçıları hep aşağı indi. Herkes korkuyor eve gitmeye bunun için kimse evine gitmiyor. Allah ne demişse o olur” ifadelerini kullandı.

Depreme yakalandığında Sarayatik Mahallesinde olduğunu anlatan Nihat Hoyrat, ”Ailem burada Doğukent Mahallesindeydi ben öğrenci evindeydim. Burada da bizim arkadaşın 5 kişilik ailesi var. Onlar için bekliyoruz. Dualarımız onlarla. Ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlarına ailesine Allah sabır versin. Elazığ halkına büyük geçmiş olsun. Yapacak başka birşeyimiz yok. Bir tek ben beklemiyorum herkes bekliyor ve birşeyler için çabalıyor. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

ETİKETLER: elazığ deprem afad
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