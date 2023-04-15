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Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri

Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 15-04-2023 16:12   Güncelleme : 15-04-2023 16:12
Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri

ÇORLU'da bulunan şanitiyemize

Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri alınacaktır.

0535.010 84 59
 

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