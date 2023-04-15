Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 15-04-2023 16:12 Güncelleme : 15-04-2023 16:12 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER OTOPARKA ŞOFÖR EVRAKLARI tam ÇORLU'da bulunan şanitiyemize Ekskavatör, Mobil Vinç, Kule Vinç operatörleri alınacaktır. 0535.010 84 59 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: operatör iş makinası operatörü vinç operatörü YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır