EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-05-2020 11:35   Güncelleme : 03-05-2020 11:50

EKOTÜK'te ÜCRETSİZ İZİNLER

Ekotürk

EKOTÜK'te ÜCRETSİZ İZİNLER

           2 aydır maaş alamayan Ekotürk TV çalışanlarından    20'si kriz nedeniyle  3 ay ücretsiz izne ayırıldı.

ETİKETLER: kotürk Çalışan işten çıkarma
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