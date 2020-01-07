EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-01-2020 11:47

Ekonomik Kriz 115 bin Esnafa Kepenk indirdi

Ekonomik kriz 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakamlar son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. KOBİ’lerde batık kredi bir yılda yüze 50 arttı.

Ekonomik Kriz 115 bin Esnafa Kepenk indirdi

Ekonomik kriz 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakamlar son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. KOBİ’lerde batık kredi  bir yılda yüze 50 arttı. Artan maliyetler, borçları döndürememe, kurun yükselmesi gibi nedenler esnafta iflaslara sebep oldu.

Türkiye’de son 15 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 1 milyon 896 bin oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de sadece 2019’da 114 bin 977 esnaf iflas bayrağını çekerken bu son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. Türkiye’deki toplam esnaf sayısı ise yaklaşık 1.8 milyon 791 bin 201’e geriledi. TESK verilerine göre Türkiye’de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282 bini aşkın esnaf iflas bayrağını çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143 bin ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019’da üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak kayıtlara geçti.

 

 

ETİKETLER: ekonomik kriz ensaf esnaf kepek indiriyor
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA