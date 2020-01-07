Ekonomik Kriz 115 bin Esnafa Kepenk indirdi

Ekonomik kriz 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakamlar son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. KOBİ’lerde batık kredi bir yılda yüze 50 arttı.

Ekonomik kriz 2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakamlar son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. KOBİ’lerde batık kredi bir yılda yüze 50 arttı. Artan maliyetler, borçları döndürememe, kurun yükselmesi gibi nedenler esnafta iflaslara sebep oldu.

Türkiye’de son 15 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 1 milyon 896 bin oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de sadece 2019’da 114 bin 977 esnaf iflas bayrağını çekerken bu son 9 yılın en yüksek rakamı oldu. Türkiye’deki toplam esnaf sayısı ise yaklaşık 1.8 milyon 791 bin 201’e geriledi. TESK verilerine göre Türkiye’de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282 bini aşkın esnaf iflas bayrağını çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143 bin ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019’da üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak kayıtlara geçti.