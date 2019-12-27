SAĞLIK
Giriş Tarihi : 27-12-2019 16:51

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Araştırmacılar, yürüyüş gibi egzersizlerin kanserin bazı türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini saptadı.

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

ABD, Avrupa ve Avustralya'da 750 binden fazla erişkinin sağlık verilerinin incelenmesi sonucu yapılan araştırma, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen düzeyde aktif olmanın bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya kondu.

Çalışmada haftada en az 2,5 saat orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapanların yapmayanlara göre kolon, meme, böbrek, karaciğer, rahim kanserlerinin yanı sıra Non-Hodgkin lenfoma ve miyelom gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığı tespit edildi.

Egzersiz yapmanın meme kanserine yakalanma riskini yüzde 6-10, karaciğer kanserini de yüzde 18-27 azaltabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş yapanlarda sözü geçen kanser türlerinin görülme riskinin hareketsiz kişilere göre daha az olduğunu ifade etti.

Uzmanlar kansere yakalanma da sigara kullanımı ve obezite gibi diğer unsurların da etkili olduğunun altını çizdi.

Çalışmanın sonuçları "Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER: KANSER SPOR YÜRÜYÜŞ
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Beşiktaş 30 17
  • 4 Trabzonspor 29 16
  • 5 Fenerbahçe 28 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA