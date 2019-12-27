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Giriş Tarihi : 27-12-2019 08:46

Eğitime kar engeli

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ve Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime kar engeli

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Van

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. 

Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. 

ETİKETLER: eğitim hakkari kar tatili kar yüksekova
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