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Giriş Tarihi : 19-12-2019 12:33

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri teslim edildi

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri teslim edildi

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüy

Efe Sarp'ın cesedinin yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından, bulunduğu kayalık ve sarp alandan çıkarılan ikinci cansız beden, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 

 

Bu cesedin Mert Alpaslan'a ait olduğunu yakınlarının teşhis ettiği öğrenildi. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Alpaslan'ın ölüm nedeninin de "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği ifade edildi.

Sarp ve Alpaslan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Bursa Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve otopsilerin ardından iki arkadaşın cenazeleri, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Gasilhanede işlemleri tamamlanan naaşlar, Sarp ve Alpaslan'ın yakınlarına teslim edildi.

Sarp'ın cenazesi Aydın'ın Karacasu ilçesine, Alpaslan'ın naaşı ise İstanbul Büyükçekmece'ye, Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen araçlarla yola çıkarıldı.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde dün sabah erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı. 

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ilk cansız beden Efe Sarp'ın yakınları tarafından teşhis edilmiş, ölüm nedeninin ise ilk bulgulara göre hipotermi olduğu belirlenmişti.

üş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. 

ETİKETLER: uludağ mert alpaslan efe sarp
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