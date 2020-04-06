SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-04-2020 14:16

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması ve ilaç temininin aksamaması için mevcut protokolümüzün süresini uzattık." ifadelerini kullandı.

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