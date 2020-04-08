Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

3- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Pekin, Seul ve Roma büyükelçilerinin video konferansla katılacağı "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği Konferansı"nda konuşacak.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşecek.

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