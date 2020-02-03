Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." dedi. .
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 51,3'e yükseldiğini bildirdi.
Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.