DÜNYA
Giriş Tarihi : 09-01-2020 09:51

NATO Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı.

NATO Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, ikilinin, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Irak'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı.

Trump, düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

 

ETİKETLER: nato orta doğu abd başkanı donald trump
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