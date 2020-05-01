Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı önlemler almamakla eleştirilen Tanzanya’da son 10 günde iki milletvekili ve bir bakan yaşamını yitirdi.
İstanbul
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