SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-05-2020 18:51

Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı önlemler almamakla eleştirilen Tanzanya’da son 10 günde iki milletvekili ve bir bakan yaşamını yitirdi.

Tanzanya’da son 10 günde iki vekil ve bir bakan hayatını kaybetti

İstanbul

 

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ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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