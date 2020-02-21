DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-02-2020 09:04

Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.

Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı

Iraq

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı. 

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı. 

 

ETİKETLER: Irak İran sınır kapısı
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