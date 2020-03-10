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Edirne'de corona virüs tedbiri!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balkan ülkelerinde de corona virüsü vakalarının yaşanması nedeniyle her yıl düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’nin ertelendiğini açıkladı. Gürkan, kentte halk sağlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmalarının başladığını ilk çalışmaların mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Pazarkule Sınır Kapısı’na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdiğini belirtti.