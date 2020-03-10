Edirne'de corona virüs tedbiri!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balkan ülkelerinde de corona virüsü vakalarının yaşanması nedeniyle her yıl düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’nin ertelendiğini açıkladı. Gürkan, kentte halk sağlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmalarının başladığını ilk çalışmaların mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Pazarkule Sınır Kapısı’na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdiğini belirtti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle, katılımcılarının birçoğunu Balkan ülkelerinden gelen bandoların oluşturduğu Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni erteleme kararı aldıklarını söyledi.
Gürkan, Belediyede düzenlediği toplantıda, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüs salgınına karşı kentte önlemler aldıklarını ifade etti.
Belediye sağlık ekiplerinin kentte toplu ulaşımı sağlayan minibüsleri ve taksilerin tamamını dezenfekte ettiklerini anlatan Gürkan, toplu yaşamın yoğun olduğu alanlara el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi.
Kovid-19 salgınının Balkan ülkelerindeki etkisinin arttığına dikkat çeken Gürkan, şunları kaydetti:
"Özellikle son birkaç gündür Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya'da corona virüs haberleri geliyor. Yunanistan'da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivalini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.