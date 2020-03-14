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Giriş Tarihi : 14-03-2020 08:50

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı

Aksaray'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 44 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı

Aksaray

İstanbul'dan Adana'ya giden Mehmet İspir idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, Cavit Kızılkaya kontrolündeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savruldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi yaralandı.

Tır sürücüsü Kızılkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı yolcu Yakup Menteş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiğini belirterek, Esenler Otogarı'ndan çıktığı sırada trafik polislerinin, lastiklerinin basıncını ölçtüğü otobüsün gidişine izin vermediğini kaydetti.

Yolcuları başka bir servise bindirerek otogarın dışına çıkardıklarını anlatan Menteş, "Otogarın dışında bir köprü altında bizi tekrar aynı otobüse bindirdiler. Ben arka taraflarda oturuyordum, arkadaşlar şoförün uyuduğunu söylediler." diye konuştu..

ETİKETLER: aksaray tır istanbul adana yolcu otobüsü
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