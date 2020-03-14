Eczacılar: Fiyat artışlarının sorumlusu biz değiliz

İstanbul Eczacılar Odası, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışlarının sorumlusunun eczacılar değil fırsatçılar ve merdiven altı sağlıksız üretim yapanlar olduğunu belirterek yetkililere sorumluların bulunması ve gereğinin yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının resmen açıklanmasının ardından maske ve dezenfektan gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin eczacılardan “sorumlusu biz değiliz” açıklaması geldi.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yetkililere sesleniyoruz; fiyat artışlarına sebep olarak bu krizi fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı ürün üreterek halk sağlığını tehlikeye atan asıl sorumlular tespit edilmeli, gereği yapılmalıdır” denildi.

Maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinde kota uygulaması

‘MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER TÜREDİ’

“Üzülerek bazı medya organlarında, yaşanan fiyat artışları ile ilgili eczacılarımızın hedef gösterildiğine şahit olmaktayız” diyen eczacılar, “Tüm halkımız bilmelidir ki, yaşanan fiyat artışının sorumlusu asla eczacı değildir. Bu tip asılsız haberler için hukuki yollara başvurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Maske ve dezenfektan ürünlerinde iki aydır yaşanan temin sıkıntısının Türkiye’deki ilk corona vakasının açıklanması sonrasında had safhaya ulaştığına dikkat çeken eczacılar, “daha önce piyasada hiç var olmayan, güvenilirliği meçhul olan merdiven altı ürünler satmaya çalışan satıcılar da türemiştir” dedi.