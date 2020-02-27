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Giriş Tarihi : 27-02-2020 14:58

Çanakkale'de feribot denizde oluşan kum adasına oturdu

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, kuvvetli akıntı nedeniyle iskele önünde oluşan kum adasına oturdu

Çanakkale'de feribot denizde oluşan kum adasına oturdu

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.

İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.

Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

 

ETİKETLER: çanakkale çardak-gelibolu feribot
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