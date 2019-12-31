GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-12-2019 14:29

2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.

2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi. 

Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, takvimin 1 Mart 2007'den itibaren her yıl düzenli olarak güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edildiğine dikkati çekilerek, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı haberdar olmasının sağlandığı vurgulandı.

TÜİK'in de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren "2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi", kurumun internet sayfasında (www.tuik.gov.tr) ve Resmi İstatistik Portalı'nda (www.resmiistatistik.gov.tr) kullanıma sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA