GÜNCEL 28 OKUNMA

MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili idari soruşturmada karar

İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını yitirdiği okulun müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.