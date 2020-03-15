SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-03-2020 08:36

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi

ABD’de yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 58'e yükseldi

New York

 

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi.

Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası İngiltere ve İrlanda da "yasak listesine" eklendi

Öte yandan ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini bildirdi.

Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı.

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