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Giriş Tarihi : 05-03-2020 10:10

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

 

ETİKETLER: SÜPER LİG FUTBOL 25.HAFTA
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