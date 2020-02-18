AK Parti Sözcüsü Çelik, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 55 milletvekili ile bir araya geldiğini ve gelecek hafta da toplantının devam edeceğini belirten Çelik, toplantıda illerle ilgili kanaatler, iç politika, dış politika, ekonomi ve sosyal işler gibi konularda değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.