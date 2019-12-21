ASKON iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor

ASKON Genel Başkanı Aydın, "İş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitliyiz. 2020 yılında ülke ekonomimiz büyümeye devam edecek, enflasyon tek hanelerde seyir edecektir." dedi. - Anadolu Ajansı.

İstanbul Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitliyiz. Reel sektörün finansmanının sağlandığı, finansal mimarinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye yeniden yatırım olanaklarına kavuşacaktır. 2020 yılında ülke ekonomimiz büyümeye devam edecek, enflasyon tek hanelerde seyir edecektir." ifadelerini kullandı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın katılımıyla ASKON Samsun Şube açılışı ve 10. aylık ekonomi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Aydın, 2018’in ortalarında başlayıp 2019 yılının 3. çeyreğine kadar ülke ekonomisi üzerine çok ciddi saldırılar yapıldığını belirtti. Bu dönemde art arda 3 büyük kur saldırısı ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti: "Emin olun ekonomik olarak altyapımız güçlü olmasaydı, bu saldırıların altından kesinlikle kalkamazdık. Kur artışları ve beraberinde fiyat artışları bir anda enflasyonda çift haneli rakamları gördük. 'Cari açık finanse edilemez, Türkiye artık küçülür' söylentileriyle morallerimizi bozmaya çalıştılar. Hamdolsun yerinde alınan kararlar ve uygulamalar ile önce dengeleme sürecine girildi ve akabinde yılın 3. çeyreği ile birlikte büyüme rakamına artı değerde tekrardan ulaştık. Enflasyonun dizginlenmesi, fiyat istikrarının yeniden sağlanması ile de piyasalarımız moral buldu. Ekonomik resesyon, yüksek enflasyon ve cari açık gibi temel göstergeler üzerinde hızlı bir şekilde önemli iyileşmeler gerçekleştirildi.Türk ekonomisi hakkında olumsuz görüş belirten başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere tüm kesimler 'Türkiye küçülecek' görüşünü revize etmek zorunda kaldı. Aynı kuruluşlar Türkiye 2020 yılında daha da büyüyecek açıklaması yapmak zorunda kaldı." "2020 yılında Türkiye yatırım olanaklarına kavuşacak" Aydın, iş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitli olduklarını belirterek, "Reel sektörün finansmanının sağlandığı, finansal mimarinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye yeniden yatırım olanaklarına kavuşacaktır. 2020 yılında ülke ekonomimiz büyümeye devam edecek, enflasyon tek hanelerde seyir edecektir. Jeopolitik risklerin azalması, kurda istikrarın sağlanması, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve en önemlisi öngörülebilirliğin artması iş dünyasının 2020'de yatırımlarda gaza basmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. "Dünyada doğrudan yabancı yatırımların yüzde 13 azaldığı bir ortamda 2018'de bile yabancı yatırımları yüzde 13 artan Türkiye'ye, 2020'de 15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi gerçekleşecektir." diyen Aydın, "Bütün bu veriler bize önümüzdeki yılların ekonomik açıdan daha rahat geçeceği izlenimini vermektedir. İş dünyası olarak güçlü ekonomimize güveniyor yarınlara olan inancımızı koruyoruz. Türkiye 2023 yılına emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.