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Giriş Tarihi : 16-12-2019 14:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. - Anadolu Ajansı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ankara UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi. Son şampiyonun rakibi Atletico Madrid Son şampiyon Liverpool'un rakibi, Atletico Madrid oldu. Real Madrid-Manchester City eşleşmesi de dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle: Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya) Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya) Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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