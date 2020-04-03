SAĞLIK
Giriş Tarihi : 03-04-2020 20:58

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkenin ekonomisi zor durumda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkenin ekonomisi zor durumda

Moskova

Putin, ekonomideki durumu görüşmek üzere video konferansla Güvenlik Konseyini topladı.

Kovid-19'la ilgili durumunun bölgelere göre değiştiğine dikkati çeken Putin, "Her yerde farklı durum söz konusu. Ekonomi zaten zor durumda. Tek seferde ekonomik faaliyetleri sınırlamak, işletmeleri ve kurumları kapatmak mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Putin, federal ve yerel yönetim arasında etkileşimin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Karantina şartlarına uymayanlara idari ceza

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, evlerinde tedavi gören Kovid-19 hastalarına durum ve konumlarını takip eden uygulamalı cep telefonlarının dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamayı kullanmayarak karantina şartlarına uymayanlara idari ceza verileceği kaydedildi.

4 bin 149 vakanın bulunduğu Rusya'da 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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