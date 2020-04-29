EKONOMİ
Giriş Tarihi : 29-04-2020 14:53

Bakan Selçuk 'işsizlik sigortası ödemeleri'nin başladığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk 'işsizlik sigortası ödemeleri'nin başladığını açıkladı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayı işsizlik sigortası ödeme tarihini öne çektik. Ödemeler bugün başlıyor." ifadesini kullandı.

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödeme tarihini öne çektik. Ödemeler bugün başlıyor. #EvdeKalTürkiye https://t.co/LwVXZT88Fj pic.twitter.com/CDuqJ4Ljoo

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 29, 2020

Paylaşımda, ödemelerin, banka hesap numaralarını bildiren hak sahiplerinin banka hesap numaralarına yatırılacağı, banka hesap numaralarını bildirmemiş vatandaşların ödemelerini PTT yoluyla alabilecekleri, TC kimlik numarasının sonu 0/2/4 olanların 29 Nisan, 6/8 olanların 30 Nisan tarihlerinden itibaren PTT şubelerinden işsizlik ödeneğini çekebilecekleri de duyuruldu.

 

 

ETİKETLER: işsizlik sigortası
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