Eğitimde Türkçe içerikli sanal gerçeklik teknolojisi dönemi başlıyor

Türkiye, TOBB ETÜ bünyesinde açılan EBULIZ VR-AR Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştirilen artırılmış gerçeklik yazılımlarıyla milli müfredata uygun yazılım geliştiren ve kendi dilinde eğitim içerikleri hazırlayan dünyada 5. ülke konumuna yükselecek. -

Ankara

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Başdanışmanı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teyfik Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılışını yaptığı EBULIZ VR-AR (Sanal ve Artırılmış Gerçeklik) Mükemmeliyet Merkezi'ne ilişkin bilgi verdi.

EBULIZ adının Ismail Ebul-Iz Bin Razzaz El-Cezeri'den geldiğini ifade eden Demir, merkezin TOBB ETÜ, Exploristan, Southeastern Institute of Manufacturing Technologies (SIMT) ortaklığında açıldığını ifade etti.

Amerikan araştırma, danışmanlık ve bilgi teknolojisi şirketi Gartner's Hype Cycle'da 2018 yılı başında ticarileşmesi en yüksek seviyede beklenen teknolojiler arasında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin gösterildiğini aktaran Demir, ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan tüm sanal gerçeklik şirketlerinin arka planında SIMT'in bulunduğunu söyledi. Demir, bu nedenle 2 yıl süren görüşmeler neticesinde SIMT ile Türkiye'de ortak içerik geliştirilmesine yönelik anlaşma yapıldığını bildirdi.

K12 okullar için yazılımlar geliştirilecek

Teyfik Demir, merkezde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik üzerine K12 eğitim yazılımları geliştirilerek eğitimin daha nitelikli, pratik ve etkileyici hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Merkezde geliştirilecek içerik ve yazılımların Zspace, Oculus, Google Glass, Class VR, HTC VR gibi tüm donanımlarla çalışabileceğini belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"Merkez, ilk olarak K12 okullar için yazılımlar geliştirecek. İlk defa Türk milli eğitim müfredatına uygun Türkçe hazırlanmış yazılımlar çıkacak. Böylece Türkiye, kendi milli müfredatına uygun yazılım geliştiren ve kendi dilinde eğitim için içerik hazırlayan dünyada 5. ülke konumunda olacak. Yapılan incelemelerde en yaygın kullanılabilecek donanım Zspace olduğu için Zspace ile özel bir anlaşma yapılarak içerikler ortaklaşa geliştirilmeye başlandı. Merkezimizin hedefi, ülkemizdeki tüm öğrenciler için erişilebilir donanım ve içerik geliştirmek."

Projenin birinci aşamasında mühendislerin SIMT tarafından eğitileceğini ve devam eden bir yılda uzaktan eğitimi sürdüreceklerini anlatan Demir, bu aşamanın sonunda tamamı Türk mühendislerden oluşan 10 kişilik bir ekibin içerik geliştirme konusunda yetkin hale geleceğini aktardı.

Böylece eğitim içeriklerinin tamamının Türkçe ve Türk mühendisler tarafından geliştirilir hale geleceğini bildiren Demir, "TOBB ETÜ bu yeni merkezi, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bir laboratuvar olarak kullanılacak. İkinci olarak da merkez, eğitim içeriklerinin deneyimlenmesi için bir ön gösterim ve çalışma merkezi olarak hizmet verecek." bilgisini verdi.

Medikalden enerjiye kadar geniş kullanım alanı

Demir, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından verilecek eğitimlerle ilgili müfredatın da sanal ortamda verilebilecek şekilde geliştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"K12 yazılımlar konusunda uzman 150 öğretmenden oluşan bir danışma kurulu tarafından milli müfredatımıza uygun içeriklerin senaryoları hazırlanıyor. Ayrıca, tüm AR-VR donanımları için ortak bir platform kuruldu. Bu yazılımlara ek olarak mesleki ve teknik eğitim ile özel eğitim alanlarında çalışmalara da başlandı. Üretilen eğitim yazılımları, akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından da kullanılarak akademik çalışmalara katkı sağlayacak. Ebuliz VR-AR Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim yazılımlarının yanı sıra medikal ve sağlık, ulaşım, endüstri ve üretim, savunma, uzay teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve enerji kaynakları alanında yerel yazılımlar üretilecek."

Demir, Ebuliz VR-AR Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm donanımlarla uyumlu olarak çalışabilen içerikler geliştiren dünyadaki ilk merkez olacağını sözlerine ekledi.

- Türkiye, TOBB ETÜ bünyesinde açılan EBULIZ VR-AR Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştirilen artırılmış gerçeklik yazılımlarıyla milli müfredata uygun yazılım geliştiren ve kendi dilinde eğitim içerikleri hazırlayan dünyada 5. ülke konumuna yükselecek

- TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Teyfik Demir:

- "Üretilen eğitim yazılımları, akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından da kullanılarak akademik çalışmalara katkı sağlayacak"

- "Eğitim yazılımlarının yanı sıra medikal ve sağlık, ulaşım, endüstri ve üretim, savunma, uzay teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve enerji kaynakları alanında yerel yazılımlar üretilecek"