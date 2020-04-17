ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

New York

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya çıktı.

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