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Giriş Tarihi : 12-02-2020 17:38

Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapılırken, sınır birliklerine çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Şanlıurfa, Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 15 araçlık tank yüklü tırlar, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında çok namlulu roketatarların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemi altında sınır birliklerine yönlendirildi.

 

ETİKETLER: türk silahlı kuvvetleri suriye sınırı roketatar
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