Portekiz hafta başında Kovid-19'a karşı 'kademeli normalleşmeye' geçiyor

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 19 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulayan Portekiz, 4 Mayıs pazartesi gününden itibaren "kademeli normalleşme sürecine" başlıyor.
Madrid
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