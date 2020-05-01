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Portekiz hafta başında Kovid-19'a karşı 'kademeli normalleşmeye' geçiyor

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 19 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulayan Portekiz, 4 Mayıs pazartesi gününden itibaren "kademeli normalleşme sürecine" başlıyor.