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Giriş Tarihi : 29-02-2020 11:52

Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup eden Galatasaray ile başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü yenen Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın karşı karşıya gelecek.

Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak

Ankara

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbileri kazanan Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup eden Galatasaray ile başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü yenen Gençlerbirliği arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun 24. hafta müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son 7 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Hamzaoğlu, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde performansını artıran ve ligde son 2 maçını kazanan Gençlerbirliği, 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisinde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

Gençlerbirliği'nin başında iyi bir performans ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa birden kazanma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olmuştu.

 

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