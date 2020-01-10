EĞİTİM
Giriş Tarihi : 10-01-2020 13:06

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün sona erecek

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün tamamlanacak. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

 

ETİKETLER: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MEB ÖĞRETMEN
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