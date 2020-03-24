Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.
İstanbul
Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Terim’in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi.
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.