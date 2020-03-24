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Giriş Tarihi : 24-03-2020 17:17

Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.

Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

İstanbul

Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Terim’in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi.

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı 

Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

 

ETİKETLER: fatih terim liv hospital sağlık bakanlığı koronavirüs kovid-19
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