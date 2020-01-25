DÜNYA
Giriş Tarihi : 25-01-2020 22:13

Libya'da petrol üretimi Hafter'in limanları kapatması sebebiyle yüzde 73 azaldı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in limanları kapatması sebebiyle son 6 günde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 73 azaldığını duyurdu.

Libya'da petrol üretimi Hafter'in limanları kapatması sebebiyle yüzde 73 azaldı

Trablus

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varilden 320 bin 154 varile gerilediği belirtildi.

Toplam üretim kaybının 23 Ocak 2020 itibarıyla 3 milyon 907 bin 318 varil olduğu aktarılan açıklamada, limanların yasa dışı şekilde kapatılmasının doğrudan zararının ise 256,6 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanı ile Şarara ve el-Fil kuyularını kapattığını duyurmuştu.

 

 

 

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: libya Hafter
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 Fenerbahçe 37 19
  • 3 İstanbul Başakşehir 36 19
  • 4 Trabzonspor 35 18
  • 5 Alanyaspor 35 19
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 19
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 21 19
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 19
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 13 19
  • 18 Kayserispor 11 19
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA