SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-04-2020 07:06

Karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından çıkarıldı

Balıkesir açıklarında, karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çıkarıldı.

Karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından çıkarıldı

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. Denizde mahsur kalan 10 sığınmacı kurtarılırken karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

                    

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