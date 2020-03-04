Koronavirüsün vurduğu Avrupa'da tedbirler artıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa genelinde Kovid-19'un yayılmasıyla alarm düzeyini "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye çıkardı. Ancak başta İtalya ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerde alınan tedbirlerler yetersiz bulunuyor.

Saraybosna

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, ülkeler virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirleri de artırmaya başladı.

Özellikle İtalya'da hem vaka hem de virüsten ölenlerin sayısı endişe verici seviyeye ulaşınca, birçok Avrupa ülkesi İtalya'ya uçuşlarını kısıtladı, vatandaşlarına bu ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

Virüs bugüne dek 32 Avrupa ülkesine sıçrarken, bazı kesimler virüsün yayılmasının önünü kesmek amacıyla hayata geçirilmesi gereken önlemlerin çok geç alındığını savunuyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa genelinde koronavirüsün yayılmasıyla alarm düzeyini "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye çıkardı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 ile çok yönlü mücadele için "Koronavirüs Müdahale Ekibi" kurulduğunu açıkladı.

Ekipte AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni görev alacak.

İtalya'da mevcut tedbirlere yenileri eklenecek

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü, hızla yayıldığı ve en çok ölüme yol açtığı İtalya'da son iki haftadır yaşanan acil durum devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 502, ölü sayısı ise 79'a çıktı.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında 22 Şubat'ta olağanüstü toplanan hükümet tarafından çıkarılan kararname ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Lombardiya ve Veneto'daki 11 belde karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı ve yakın tarihte buralara gidip gelenlere 14 gün boyunca karantinada kalma zorunluluğu getirildi.

Lombardiya ve Veneto'da okulların eğitim faaliyetleri ve gezileri durdurulurken, özel şirketler de çalışanlarından evden çalışmalarını istedi. Ayrıca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında dört karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

İlk önlemlerin ardından koronavirüsün ülkede daha çok insana ve bölgeye yayılması artarak devam edince hükümet 1 Mart'ta yeni bir kararname çıkartarak, virüsten etkilenen bölgeleri yoğunluk sırasına göre 4 başlıkta sınıflandırdı ve ülke genelinde hijyen kurallarına uyulması, tüm okul gezilerinin 15 Mart'a kadar durdurulması gibi tedbirler belirledi.

Virüsün en yaygın olduğu, "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da pek çok yerleşim yerinde karantina uygulaması sürdürüldü, pazarlar kapatıldı, okullar bir hafta daha tatil edildi, kuzeydeki tüm Serie A maçları ertelendi ve tüm kültür-sanat faaliyetleri askıya alındı.

Ölü sayısının dün 79'a çıkmasının ardından hükümet, daha önce belli bölgeler için aldığı önlemleri ülke geneline yayma kararı aldı. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre hükümet, insanların el sıkışma ve yakın selamlaşmadan kaçınmaları, aralarına en az 1 metre aralık koymaları, 65 yaş üstü olanlara evde kalma zorunluluğu getirilmesi, okulların tamamen kapatılması, tüm spor faaliyetleri ve kongrelerin durdurulması, futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması ve ateşi olanların evden çıkmaması gibi yeni önlemler getirmeyi planlıyor.

Bir gazeteye demeç veren Conte, ulusal boyuttaki acil bir durumla bölgesel sağlık sistemi üzerinden mücadele ettiklerini, bunun da yetki karmaşası ve koordinasyonsuzluklara yol açtığını söyledi.

Conte, koronavirüsün İtalya'da bu kadar hızla yayılmasının sebebi olarak da Lombardiya'da ilk karantinaya alınan Codogno'daki bir hastanenin, hükümetin daha önce açıkladığı Kovid-19 önleyici talimatları hayata geçirmemesi olduğunu savundu.

Conte'nin ayrıca, doktorların tavsiye etmesi durumunda ülke genelinde okulları tamamen tatil etmeyi göz ardı etmeyeceklerini söylediği de basına yansıdı.

Ölü ve vaka sayısının hızla artması İtalya'da turizm ve ekonomiyi de etkilenmeye başladı.

Virüse ilişkin düzenli bilgi paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'nin de ölü ve vaka sayısındaki hızlı yükselişle günlük basın toplantılarını 2'den 1'e düşürmesi de dikkati çekiyor.

Fransa'da muhalefet önlemleri yetersiz buluyor

Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkarken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 212'ye yükseldi.

Önlemler kapsamında ülke genelinde eczanelere 15 milyon maske dağıtılırken, 200 milyon ilave maske de sipariş edildi. Ülkede virüs vakalarının daha da artma ihtimaline karşı 100'ün üzerinde hastane hazır tutuluyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsün ekonomideki büyümeyi de olumsuz etkileyeceğini belirtirken, ülkede fazla talep nedeniyle dezenfektan jellerin fiyatlarının arttığını ve bunu önlemek için bu ürünlerin ücretlerini sabitleyeceklerini açıkladı.

Virüsün yayılmaya devam etmesi, ülke turizmini de olumsuz etkiledi. Paris'e gelen turist sayısı yüzde 30 ila 40 düşerken, tarihi Louvre Müzesi'nin bir sonraki emre kadar kapalı tutulması kararının da ülke turizmini daha da etkilemesi bekleniyor.

Ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz bulurken, daha sıkı tedbirler alınmasını talep etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, koronavirüsün yoğun olduğu İtalya ile sınırların kapatılmasını istedi. Hükümet ise bunun virüsle mücadelede etkili olmayacağını belirterek sınırların kapatılmayacağını duyurdu.

Almanya'da fuarlar iptal edildi

Henüz ölüm olmasa da vaka sayısının 240'a çıktığı açıklanan Almanya'da hükümet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının temsilcilerinin yanı sıra başta Robert Koch Enstitüsü olmak üzere değişik kurumlardan uzmanların da bulunduğu kriz masası oluşturdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyaletlerden salgın eylem planlarını güncellemeyi ve bu planların uygulanmasına hazırlıklı olunmasını istedi.

Kriz masasında alınan tedbirler kapsamında, trenlerde virüs şüphesi tespit edilmesi durumunda, tüm yolculardan, daha sonra iletişime geçilebilmesi için bilgilerinin alınması istendi. Uçak şirketlerinden Çin, İran, İtalya, Japonya ve Güney Kore'den gelen yolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilerin Alman makamlarına bildirilmesi de talep edildi.

Kriz masası ayrıca, özel giysiler ve solunum maskeleri gibi sağlık malzemelerinin stoklanması kararını aldı. Bu malzemelerin tedariki konusunda federal hükümetin hazırlık yapması istendi.

Almanya'da yapılacak büyük etkinliklere ilişkin risk değerlendirilmesi yapılarak, etkinliğin iptal edilip edilmemesi kararının yerel makamlara verilmesi gerektiği belirtildi. Şimdiye kadar Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı, Zanaatkarlar Fuarı ve Leipzig Kitap Fuarı iptal edildi.

Ayrıca, sınır bölgelerindeki kontrollerin de artırılacağı ifade edildi.

Kriz masasının bugün aldığı yeni önlemlerde ise solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi tıbbi malzemelerin ihracatı yasaklandı ve koruyucu malzemelerin alımının acil olduğu bildirdi.

Avrupa ülkelerinde bulunan ve yerel makamların talimatı doğrultusunda karantinada tutulan Alman vatandaşlarının karantinada kalma sürelerini tamamlamaları istendi.

İspanya'da vaka sayısı 160'a yükseldi

İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 160'a ulaşırken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğu bildirildi. Vakaların büyük çoğunluğunun koronavirüsün yoğun görüldüğü İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişiler oldukları tespit edildi.

İspanya'nın genelinde koronavirüs vakaları görülürken, özellikle Madrid ve Valensiya özerk bölgeleri en çok vakanın olduğu yerler olarak öne çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, riskli bölgeler olarak gösterilen Çin, İran, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca önlem olarak İspanya'daki tüm Avrupa maçlarının seyircisiz oynanması da tartışmaya açıldı ve bazı karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İspanya turizminde önemli yeri olan Paskalya dönemindeki (5-12 Nisan) toplu etkinliklerin iptal edilmesi de gündemde.

Hükümet yetkilileri, şimdilik alarma geçilecek bir durumun olmadığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, gerektiğinde önlemleri artırabileceklerini bildirdi.

Bu arada, koronavirüs nedeniyle İspanya'daki ilk ölümün 13 Şubat'ta olduğu açıklandı. Valensiya'da ölen kişinin 69 yaşında olduğu ve öncesinde Nepal'a seyahat ettiği bildirildi.

Valensiya Özerk Hükümeti, ilk başlarda ölüm nedeninin bilinmediğini, şüphe üzerine iki farklı analiz yapıldıktan sonra koronavirüsün tespit edildiğini duyurdu.

Avusturya, Çin ve İran uçuşlarını askıya aldı

Koronavirüs tespit edilen sayısı 27 olan Avusturya, virüsün Çin'deki durumunun netlik kazanmasının hemen ardından bu ülkeye uçuşları belirsiz bir tarihe kadar askıya alırken, virüsün İran'da da yayılmaya başlamasıyla bu ülkeye uçuşlarını da durdurdu.

Önlemler kapsamında ayrıca, Kovid-19'un yoğun görüldüğü Kuzey İtalya'ya uçuşların da yüzde 40'ı iptal edildi. Vatandaşlara, Çin, İtalya, İran ve Güney Kore'ye seyahat etmemeleri uyarıları yapıldı.

İngiltere

İngiltere'de koronavirüs vakaları 53'e yükselirken, henüz virüs nedeniyle ülkede can kaybı yaşanmadı.

Ülkedeki bazı marketler el temizliği ürünlerini kotayla satmaya başlarken, pek çok yerde tükenen stoklar nedeniyle boş raflar göze çarpıyor.

Bazı hastaneler virüs şüphesiyle kendilerine başvuranları video bağlantısıyla uzaktan muayene etmeye başladı.

Hükümet ise virüsün yayılması halinde bazı memurların izne ayrılması gibi tedbirler alınabileceğini, buna polis ve sağlık personelinin de dahil olacağını açıkladı. Böyle bir durumda polisin sadece çok ciddi suçlarla ilgileneceği ve kamu düzenini sağlayacağı, diğer vakalarla ilgilenmeyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, hava yolu şirketleri de genel olarak talebin düşmesi nedeniyle çok sayıda uçuşu iptal ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 93 bini aştı.

Salgında toplam 3 bin 204 kişi hayatını kaybederken, Çin ana karasında 2 bin 981, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 79, İran'da 77, Güney Kore'de 33, Japonya'da 12, ABD'de 9, Fransa'da 4, San Marino, İspanya, Avustralya, Tayland, Tayvan, Irak ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları ise şöyle:

"İtalya 2 bin 502, Fransa 212, Almanya 240, İspanya 165, İsviçre 59, İngiltere 53, Norveç 33, İsveç 32, Avusturya 27, Hollanda 23, Belçika 15, İzlanda 16, San Marino 10, Danimarka 10, Hırvatistan 9, Yunanistan 8, Finlandiya 7, Çekya 5, Belarus 6, Portekiz 4, Romanya 4, Rusya 3, Estonya 2, İrlanda 2, Andorra 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Monako 1, Kuzey Makedonya 1, Polonya 1."