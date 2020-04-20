Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39'da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.