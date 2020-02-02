Lider Sivasspor Gaziantep'te ağır yara aldı

Süper Lig'in 20. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 mağlup olan lider Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşadı.

Gaziantep/Sivas

Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Maçın 4. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1

39. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1

43. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1

49. dakikada ceza yayı sağ çaprazının gerisinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

66. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza yayından topu altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Skuletic gelen topu kafayla Yatabare'ye ulaştırdı. Yatabare'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

78. dakikada Chibsah pasını ceza yayı içerisinden penaltı noktasına doğru hareketlenen Maxim'e gönderdi. Kaleci Samassa'ın müdahalesi sonucu top ceza sahası içi sol çaprazdaki Diarra'ın önünde kaldı. Diarra, topu düzelterek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

86. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 5-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 8. haftada deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2'lik sonuçla alan Demir Grup Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi.

Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan Sivas temsilcisi, bu periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 yendi.

Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Göztepe'yi 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında ise 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Sivasspor en farklı yenilgisini aldı

Deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

İlk yenilgisini ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek alan Sivas ekibi, ligin 8. haftasında ise dış sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 kaybeden Sivasspor, geride kalan periyotta en farklı yenilgisini aldı.

Ligde bu sezon 19 maçta 18 gol yiyen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşmasıyla bir maçta kalesinde ilk kez 5 gol birden gördü.

Skuletic ve Glaudemir ilk maçına çıktı

Kırmızı-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp forvet Petar Skuletic ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Glaudemir kırmızı-beyazlı formayla ilk maçlarına çıktı.

Skuletic, karşılaşmanın 63. dakikasında Fatih Aksoy'un yerine oyuna dahil olurken, Glaudemir ise 83. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi.

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