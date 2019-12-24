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Giriş Tarihi : 24-12-2019 09:03

Konya'da ahır yangınında 240 hayvan telef oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş hayvan telef oldu.

Konya'da ahır yangınında 240 hayvan telef oldu
Konya Konya'nın Kulu ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Altılar Mahallesi'nde, Serhan Özdemir'e ait ahırda yangın çıktı.  Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın ahşap çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında, 200 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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